HABER

Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 33 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 03:15 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüsteki 51 yolcudan, hamile bir kadın ile 10 çocuğun da aralarında olduğu 33'ü yaralandı - Yolcu kapasitesinin üç katından fazla kişinin bindirildiği minibüsün devrilmesinin ardından kazayı yara almadan atlatan sürücü ile 18 kaçak göçmen gözaltına alındı

Ağrı'da devrilen 15 yolcu kapasiteli minibüsteki 51 kaçak göçmenden, aralarında hamile bir kadın ile 10 çocuğun da olduğu 33'ü yaralandı.

Kent merkezine Doğubayazıt ilçesi yönünden gelen ve yasa dışı yollardan yurda giren Afganistan ile Pakistan uyruklu 51 göçmeni taşıyan Mehmet Ö. yönetimindeki 47 PA 437 plakalı minibüs, Çevre Yolu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda devrildi. Araçta, 15 kişi olan yolcu kapasitesinin üç katından fazla kişinin bulunması dikkati çekti.

Kazada, biri hamile kadın, 10'u çocuk olmak üzere 33 kaçak göçmen yaralandı. Sürücü Mehmet Ö. ile diğer 18 kaçak göçmen ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Yaralılardan 17'si Ağrı Devlet Hastanesine, 15'i özel bir hastaneye, hamile kadın da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı.

İran üzerinden yurda girdikleri belirtilen yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Sürücü Mehmet Ö. ile 18 yabancı uyruklu ise polislerce gözaltına alınıp sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Kazaya karışan minibüs, polislerin çağırdığı çekiciyle otoparka çekildi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Erol Köse'den Burak Özçivit'e çok sert eleştiri

Erol Köse'den Burak Özçivit'e çok sert eleştiri

'İkiniz de erkeğe benziyorsunuz' deyince çıldırdı!

'İkiniz de erkeğe benziyorsunuz' deyince çıldırdı!

Nişanlı kızın sorusu Nihat Hatipoğlu'nu çaresiz bıraktı

Nişanlı kızın sorusu Nihat Hatipoğlu'nu çaresiz bıraktı

Son dakika Ankara'da HDP'ye polis operasyonu!

Son dakika Ankara'da HDP'ye polis operasyonu!

'İnanmayan Venüs'e gitsin! Masraflar benden'

'İnanmayan Venüs'e gitsin! Masraflar benden'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans ile harekat hakkında bilgilendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans ile harekat hakkında bilgilendirildi

Son dakika! ABD heyeti Ankara'ya geldi

Son dakika! ABD heyeti Ankara'ya geldi

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Son dakika Ankara'da HDP'ye polis operasyonu!

Son dakika Ankara'da HDP'ye polis operasyonu!

Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Mehmetçik'e dua

Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Mehmetçik'e dua

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suriye'yi işgal etmiyoruz, terörü bitiriyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suriye'yi işgal etmiyoruz, terörü bitiriyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.