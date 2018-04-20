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Ağrı'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 02:21 | Son Güncelleme

Doğubayazıt ilçesinde, karşı yönden gelen kamyonetle çarpışan hafif ticari araçtaki biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti - Hafif ticari araçta bulunan ve kazada yaralanan 3 kişi ise tedavi altına alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ağrı istikametine giden Turgay Turan'ın kullandığı 34 VP 5908 plakalı hafif ticari araç, Ağrı-Iğdır karayolunun Doğubayazıt ilçesi Gültepe köyü mevkisinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FR 2658 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole düşen Turgay Turan yönetimindeki araçta bulunan Yavuz Turan ile 6 yaşındaki Baran Esen olay yerinde, Şefika Turan (56) ve Fatma Turan (62) da kaldırıldıkları Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Aynı araçtaki sürücünün yanı sıra İsmet Turan ve hamile olduğu belirtilen Gülşen Esen ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen polis, jandarma, 112 Acil Servis, itfaiye ve Doğubayazıt Arama Kurtarma ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Gülşen Esen'in bu hastanede ameliyata alındığı, İsmet Turan'ın ise Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

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Ağrı Ağrı-Iğdır Karayolu Doğubayazıt hafif ticari araç kamyonet trafik kazası

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