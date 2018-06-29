Ağrı'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

M.N.K. yönetimindeki 76 AF 955 plakalı hayvan yüklü kamyonet ile karşı yönden gelen K.E'nin kullandığı 48 U 6408 plakalı otomobil, Tutak-Ağrı karayolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

Otomobilde yer alan iki yaşındaki M.S. olay yerinde hayatını kaybetti, her iki aracın sürücüleri ile otomobildeki bir kadın ile 3 yaşındaki O.S. yaralandı.

Yaralılardan O.S. kaldırıldığı Ağrı Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar Ağrı Devlet Hastanesi ve Tutak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

