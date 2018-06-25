Ağrı'da kaybolan küçük kız 11'inci günde de bulunamadı

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, ekiplerin 11 gündür sürdürdüğü arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nın ilk günü dedesinin evinin önünden kaybolan Leyla'yı arama çalışmaları sabah yeniden başladı.

Arama çalışmalarına, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünden alanında uzman 11 kişilik özel ekip, Ankara'daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) gönderdiği 10 kişilik arama kurtarma ekibi, Van ve Ağrı AFAD ekipleri ve Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ve "Modül" de katıldı.

Leyla'nın bulunması amacıyla arama çalışmalarını artıran JÖAK ve JAKEM ekipleri, köy ve çevresindeki metruk yapılar, dere yatakları, kuyu ve araziyi köpekler yardımıyla taradı.

Aramalarda küçük Leyla'ya ait herhangi bir bulguya rastlamayan ekipler, aramalara ara verdi.

Çalışmaların yarın devam edeceği bildirildi.

