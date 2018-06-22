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Ağrı'da kaybolan küçük kız 8'inci günde de bulunamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 18:57 | Son Güncelleme

Ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmalarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında aranan beyaz minibüsteki 5 kişinin köye bayram ziyaretine geldiği ve olayla ilgisi bulunmadığı belirtildi - Köyde 8 gündür sürdürülmesine rağmen küçük Leyla'ya ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı için akşam saatlerinde ara verilen arama çalışmaları yarın devam edecek

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, ekipler ve gönüllülerce 8 gündür sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nın ilk günü dedesinin evinin önünden kaybolan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları sürerken, olay günü köyde çocuklara şeker dağıtılan ve Aydemir'in kaybolmasına ilişkin aranan şüpheli beyaz minibüse de ulaşıldı.

İl genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını inceleyerek minibüse ulaşan polis ekipleri, minibüsün Ağrılı bir esnafa ait olduğunu belirledi.

Polislerce ifadesi alınan söz konusu minibüsün sahibinin, "olay günü eşi, 3 çocuğu ve bir kadın akrabasıyla köye bayram ziyaretine gittiklerini, ayrılırken köydeki çocuklara şeker dağıttığını ancak olayla ilgilerinin olmadığını" söylediği bildirildi.

Minibüsü gören çocuklara gösterilen araçtaki 5 kişinin olayla ilgisinin olmadığını belirleyen ekipler, minibüs sürücüsünü serbest bıraktı.

- Köydeki aramalar 8'inci günde de sonuçsuz kaldı

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünde alanında uzman 11 kişilik özel ekip, Ankara'daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) gönderdiği 10 kişilik arama kurtarma ekibi, AFAD, UMKE, Türk Kızılayı ekipleri ve gönüllülerin yanı sıra Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ve "Modül"ün katılımıyla bugün yapılan aramalarda küçük Leyla'ya ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Leyla'nın son görüldüğü bölgedeki arama çalışmalarına sabah saatlerinde başlayan JÖAK ekipleri, köy içerisinden geçen dere yatağı, kuyu ve sazlık bölgelerde çalışmasını akşam saatlerine kadar sürdürdü.

Köpekler "Modül" ve "Mavi" ile küçük kızın gidebileceği alanlarda arama yapan JAKEM ekibi ise köyün eski su deposunun bulunduğu bölgede çalışmasını yoğunlaştırdı.

"Modül"ün bu alandaki yeni atıldığı tespit edilen toprak yığınlarına tepki vermesi üzerine ekipler küreklerle toprağı çevreye dağıttı.

Bu işlem sonrası aynı alana tekrar getirilen köpeğinin tepki vermemesi üzerine ekipler arama çalışmalarını sonlandırdı.

JÖAK ve JAKEM ekiplerinin aramalara yarın devam edeceği, AFAD, UMKE, Türk Kızılayı ekipleri ile gönüllülerin ise yarınki çalışmalara katılmayacağı öğrenildi.

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