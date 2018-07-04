HABER

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla'nın ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 12:09 | Son Güncelleme

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili suçlamalara maruz kalan kuzeni Mehmet Aydemir: "Emniyete bildireceğiz, konuya ilişkin Leyla'nın babasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Kim ne diyorsa desin, hepsi asılsızdır" - Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir: "Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ederim, o da bizden daha fazla üzüldü. Leyla öldü başka Leyla'lar, Eylül'ler ölmesin"

Ağrı'da, dedesine bayram ziyareti için gittiği köyde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili suçlamalara maruz kalan küçük kızın kuzeni Mehmet Aydemir, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir'in amcasının oğlu olan Mehmet Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internetteki bazı haber sitelerinde kendisiyle ilgili, "Leyla'nın katili amcası çıktı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi" şeklinde haberler yayımlandığını hatırlattı.

Bu haberlerin asılsız olduğunu belirten Aydemir, "Bizim yüreğimiz yanıyor, canımız yanıyor. Yavrumuz gitti, sosyal medya üzerinden 'Amcayı yakalayıp cezaevine aldılar' gibi haberlerle canımızı acıtıyorlar. Biz buradayız, hiçbir yere gitmedik. Fotomontaj yaparak bizi karalamalarına gerek yok, biz buradayız, emniyette burada." dedi.

Yapılan paylaşımların kaldırılmasını istediğini, bu tür paylaşımların aileyi üzdüğünü dile getiren Mehmet Aydemir, "Leyla benim yeğenimdir, yüreğim yanıyor. Şu an konuşamıyorum, 3 gündür uyumadık. Herkes şokta, Türkiye değil dünyanın birçok ülkesinden telefon açarak üzüntülerini dile getiren insanlar var. Ben kalkıp da bu tür çamurları bana atanları Allah'a havale ediyorum." diye konuştu.

- "Suç duyurusunda bulunacağız"

Aydemir, olayın faillerinin emniyet güçlerince belirleneceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada bu şekilde yaparak insanları zor durumda bırakmak zorunda değilsiniz. Allah rızası için paylaşımlarınızı kaldırın. Üzülüyoruz, kalkıp da öz yeğenini öldürmek, böyle bir şey var mı? Emniyete bildireceğiz, konuya ilişkin Leyla'nın babasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Kim ne diyorsa desin, hepsi asılsızdır."

- "Tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum"

Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir ise Leyla'yı kaybolduktan sonra yaptıkları tüm arama çalışmalarına rağmen bulamadıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Türkiye'nin başı sağ olsun. Bütün Türkiye Leyla'yı takip etti. Bizi o kadar insan aradı ki hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Çok insan ağladı, hala da ağlıyorlar, onlara sonsuz teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ederim, o da bizden daha fazla üzüldü. Leyla öldü başka Leyla'lar, Eylül'ler ölmesin. Temennimiz o, Leyla geri gelmez, başkaları ölmesin."

PARTNERBuse Narcı sıcaktan bunalınca...Buse Narcı sıcaktan bunalınca...
Küçük Leyla'nın babasından idam çağrısıKüçük Leyla'nın babasından idam çağrısı
Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Kaybolan kız Leyla Aydemir

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor

Ricardo Quaresma Çin'e gidiyor

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları 4 Temmuz: Talih kuşu kimlere konacak? (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 4 Temmuz: Talih kuşu kimlere konacak? (MPİ canlı çekiliş)

Faruk Özçelik kimdir? Faruk Özçelik yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Faruk Özçelik kimdir? Faruk Özçelik yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Küçük Leyla'nın babasından idam çağrısı

Küçük Leyla'nın babasından idam çağrısı

Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!

Fetullah Gülen'den iğrenç hareket!

İdam gelecek mi? Eylül ve Leyla'nın acısı idam cezasını gündeme getirdi!

İdam gelecek mi? Eylül ve Leyla'nın acısı idam cezasını gündeme getirdi!

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.