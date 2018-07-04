Ağrı'da kaybolan küçük Leyla'nın ölü bulunması

Ağrı'da, dedesine bayram ziyareti için gittiği köyde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili suçlamalara maruz kalan küçük kızın kuzeni Mehmet Aydemir, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir'in amcasının oğlu olan Mehmet Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internetteki bazı haber sitelerinde kendisiyle ilgili, "Leyla'nın katili amcası çıktı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi" şeklinde haberler yayımlandığını hatırlattı.

Bu haberlerin asılsız olduğunu belirten Aydemir, "Bizim yüreğimiz yanıyor, canımız yanıyor. Yavrumuz gitti, sosyal medya üzerinden 'Amcayı yakalayıp cezaevine aldılar' gibi haberlerle canımızı acıtıyorlar. Biz buradayız, hiçbir yere gitmedik. Fotomontaj yaparak bizi karalamalarına gerek yok, biz buradayız, emniyette burada." dedi.

Yapılan paylaşımların kaldırılmasını istediğini, bu tür paylaşımların aileyi üzdüğünü dile getiren Mehmet Aydemir, "Leyla benim yeğenimdir, yüreğim yanıyor. Şu an konuşamıyorum, 3 gündür uyumadık. Herkes şokta, Türkiye değil dünyanın birçok ülkesinden telefon açarak üzüntülerini dile getiren insanlar var. Ben kalkıp da bu tür çamurları bana atanları Allah'a havale ediyorum." diye konuştu.