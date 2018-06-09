Ağrı'da kedi kurtarma operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir minibüsün motor kısmına giren kedi yavrusu, uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.
İshak Paşa Caddesi'ndeki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ilçe binası önünde, park halindeki bir minibüsün motor kısmından ses geldiğini duyan vatandaşlar, Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aracın motor kısmında kedi bulunduğunu belirleyince araç sahibi Çetin Demirhan'a ulaştı.
Aracının yanına gelen Demirhan, kaputunu açtı. El feneri yardımıyla kedi yavrusunun, motor kısmında sıkıştığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri ve Demirhan, aracın altından kediye ulaşmaya çalıştı. Bu işe yaramayınca Demirhan, minibüsün alt kısmındaki motor koruma bölümünü söktü.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kedi yavrusunu sıkıştığı yerden kurtaran Demirhan ve itfaiye ekiplerini, çevredekiler alkışlayarak tebrik etti.
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