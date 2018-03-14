Ağrı’da köpeklere aşı kampanyası

Ağrı kent merkezinde bulunan sahipli ve başıboş köpekler için ücretsiz aşı kampanyası düzenlendi.

Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından merkezde bulunan sahipli ve başıboş köpekler için ücretsiz aşı kampanyası başlattığını duyurdu.

Belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler sahipli ve başıboş köpekler Praziguantel İç-Dış Parazit Uygulaması ile aşılanırken, aynı zamanda sağlık kontrolünden de geçiriliyor. Köpek sahipleri hayvan bakımı, beslenmeleri ve hayvan hastalıklarına karşı bilgilendiriliyor.

Öte yandan muhtarlarla koordineli olarak Mehmet Akif Ersoy mahallesinde başlatılan çalışma tüm mahallelerde devam edecek.