Ağrı'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti

Ağrı’da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kent merkezindeki Kağızman Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Şamil Dursun'a (70), sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 10 DA 323 plakalı minibüs çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Dursun'un cenazesi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ağrı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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