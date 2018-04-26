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Ağrı’da otizme yönelik etkinlikler devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 10:02 | Son Güncelleme

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından “Otizm Farkındalık Günü” etkinliği düzenledi.Ağrı merkezde bir restaurantta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen Otizm Farkındalık Günü etkinliğine, ASP İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü V.

Ağrı’da otizme yönelik etkinlikler devam ediyor

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından “Otizm Farkındalık Günü” etkinliği düzenledi.
Ağrı merkezde bir restaurantta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen Otizm Farkındalık Günü etkinliğine, ASP İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü V. Cemil Budak, vatandaşlar, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Kur-an tilaveti ile başlayan etkinlikte tanıtım videosu ve kamu spotu izlenildi. Günün anlam ve önemine yönelik konuşmaların ardından üniversite öğrencileri çeşitli şiirler okudu. Program Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Şafi Erim’in teşekkür konuşmasının ardından filografi ve naht sanatı sergisi gezildikten sonra etkinlik sona erdi.

Ağrı’da otizme yönelik etkinlikler devam ediyor

Ağrı’da otizme yönelik etkinlikler devam ediyor

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