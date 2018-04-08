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Ağrı'da otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 19:11 | Son Güncelleme

Ağrı'da otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir otomobilin yayalara çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Tarihi İshak Paşa Sarayı istikametinden ilçe merkezine gelen Metin P. idaresindeki 04 D 0307 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen Ömer (15) ve Aydın Kızılarslan (16) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiye çarptı.

Yol kenarındaki bir ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

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3 yaralı Ağrı Doğubayazıt Tarihi İshak Paşa Sarayı yolu trafik kazası

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