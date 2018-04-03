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Ağrı’da pasaport ve ehliyette işlemler başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 09:10 | Son Güncelleme

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, ehliyet ve pasaport işlemlerinin başladığı Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nü ziyaret etti.Yeni dönemde ehliyet ve pasaport işlemlerinin yapılacağı Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Elban, yetkililerden bilgi alarak pasaport ve ehliyet işlemleri için sırada bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Ağrı’da pasaport ve ehliyette işlemler başladı

Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, ehliyet ve pasaport işlemlerinin başladığı Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Yeni dönemde ehliyet ve pasaport işlemlerinin yapılacağı Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Elban, yetkililerden bilgi alarak pasaport ve ehliyet işlemleri için sırada bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Elban, personelin 2 haftadır test denemelerinde bulunduğu ve yapılan testlerden herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi. Vali Elban, Uygulamanın başladığı ilk gün olması nedeniyle ülke genelinde sistemde yoğunluk olduğunu ancak Ağrı’da her hangi bir sıkıntı olmadığını belirtti.

Ağrı’da pasaport ve ehliyette işlemler başladı

Ağrı’da pasaport ve ehliyette işlemler başladı

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