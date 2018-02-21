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Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 21:05 | Son Güncelleme

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli 44 polis, Suriye’de terör örgütleri PKK/YPG’ye yönelik düzenlenen ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere yola çıktı.Ağrı Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli 44 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli 44 polis, Suriye’de terör örgütleri PKK/YPG’ye yönelik düzenlenen ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere yola çıktı.
Ağrı Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli 44 kişi için uğurlama töreni düzenlendi. İl Jandarma Tugay Komutanı Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdür Kenan Yıldız, İl Müftüsü İbrahim Gemici ve Polis Özel Harekatçıların (PÖH) aileleri ve yakınları ile birlikte binlerce vatandaş katıldı. Törende PÖH timleri için dualar edilip, tekbirler eşliğinde kurban kesildi. Aileleri ile vedalaşan Polis Özel Harekatçılar duygu dolu anlar yaşadı. Şube müdürlüğü önünde 7’den 70’e Mehmetçiği bekleyen Ağrılı vatandaşlar sık sık ‘şehitler ölmez, vatan bölünmez, vatan sana canım feda’ sloganları attı. Soğuk havaya aldırış etmeyen Ağrılılar ellerine aldıkları Türk bayrakları ile PÖH’leri Afrin’e uğurladı.

Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı

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Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı

Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı
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Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı

Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı
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Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı

Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı
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Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı

Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı
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Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı

Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı
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Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı

Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı
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Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı

Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı
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Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı

Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı
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Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı

Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı
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Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı

Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı
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Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı

Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı
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Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı

Ağrı’da PÖH’leri Afrin’e binler uğurlandı
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