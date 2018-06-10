Ağrı'da sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi, Ağrı'da ise gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava, parçalı bulutlu geçecek.
Açıklamada, öğle saatlerinden sonra Ağrı'nın güney kesimlerinde, kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvet eseceği tahmin ediliyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 14, Tunceli'de 13, Erzincan'da 11, Erzurum'da 8, Kars ve Ağrı'da 7, Ardahan'da 6 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 32, Erzincan'da 30, Iğdır'da 28, Ağrı'da 24, Erzurum'da 23, Kars'ta 22 ve Ardahan'da 21 derece olarak öngörülüyor.
CHP'li Erdal Aksünger'den şoke eden Rıza Sarraf iddiası: Rüşvet verdiğim bütün devlet yetkililerinin ismini vermedim henüz
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı
Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı: 2 ölü
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Resimli Kadir Gecesi mesajları 2018 - Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için güncel kandil mesajları
Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantısında elektrik krizi
İsmail Kahraman helallik istedi!
Dünyanın en tehlikeli volkanları
BİM ucuza Powerbank satacak
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Okuyucu Yorumları 0 yorum