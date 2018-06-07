Ağrı'da sağanak ve dolu etkili oldu

Ağrı'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent genelinde aralıklarla etkili olan sağanak, Eleşkirt ilçesinde ise bir süre sonra yerine doluya bıraktı.
Sağanak ve dolu yüzünden özellikle Eleşkirt ilçesinde yollardaki su birikintileri yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı.
Yağışa aniden yakalanan bazı vatandaşlar da binaların saçaklarının altına girerek bir süre yağışın etkisini kaybetmesini bekledi.
Eleşkirtli esnaf Yunus Karataş AA muhabirine, yaklaşık bir aydır güne güneşle uyanıp akşamı yağışla karşıladıklarını ifade ederek, bugün de öğleden sonra sağanak ve dolu ile karşılaştıkları anlattı.
Karataş, ilçenin yağışlarla Karadeniz iklimini hatırlattığını belirterek, dolunun ekili alanlara zarar vermemesini diledi.
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