Ağrı'da şehit asker için tören

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen piyade sözleşmeli er Ömer Güç için memleketi Ağrı'da tören düzenlendi.

Hakkari'deki törenin ardından şehit Güç'ün (23) cenazesi, askeri helikopterle Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi.

Tekbir ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları ile tören mangasının helikopterden aldığı Güç'ün naaşı, öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından cenaze nakil aracı ile Tutak ilçesine uğurlandı.

Şehidin cenazesinin yarın cuma namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından Akyele köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Törene şehidin babası Nizamettin ve annesi Melahat Güç ile kız kardeşleri, Vali Yardımcıları Ejder Demir, Yakup Demiroğlu ve Onur Kökçü, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Gürgin Derelioğlu, Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, askeri erkan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

