Ağrı'da şehit askerler için tören

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Asteğmen Cengiz Uslu ile Ulaştırma Er Recep Yıldırım'ın cenazeleri, askeri törenle memleketlerine uğurlandı.

Doğubayazıt ilçesi İran hudut bölgesindeki piyade sınır karakoluna ikmal için giden askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen Uslu ve Yıldırım için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Yoğun yağmur nedeniyle havalimanı içerisinde düzenlenen törende, şehit Uslu ve Yıldırım'ın özgeçmişleri okunarak dua edildi.

Ardından Türk bayrağına sarılı naaşları aynı askeri uçağa alınan Uslu Muş'a, Yıldırım ise Tokat'a uğurlandı.

Törene, Ağrı Valisi Süleyman Elban, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, 12. Mekanize Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Vali Yardımcısı Ejder Demir, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

