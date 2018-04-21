Ağrı’da sevgi seli ile karşılanan Bakan Soylu, çocuğun elini öptü

Ağrı’da düzenlenen Bölge Güvenlik Toplantısı’na katıldıktan sonra esnaf ziyaretine çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Soylu esnaf ziyaretinde bir çocuğun elini öptü.

Bölge Güvenlik Toplantısı’na katılmak için Ağrı’ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 saat süren toplantının ardından Ağrı Valisi Süleyman Elban ile birlikte Cumhuriyet Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnafları tek tek ziyaret eden Bakan Soylu, talepleri dinledi. Kuyumcu ziyareti sırasında ilkokul öğrencisi ile sohbet eden Bakan Soylu, çocuğa hediye vererek 2 defa elini öptü. Caddede vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Soylu, çok sayıda vatandaşın fotoğraf çekme isteğini kırmayarak fotoğraf çektirdi. Sevgi seli ile karşılaşan Bakan Soylu, Zaman zaman gençlerle selfie de çekti. Bakan Soylu esnaf ziyaretinin ardından merkez caminde akşam namazını kıldıktan sonra havayolu ile Ağrı’dan ayrıldı.