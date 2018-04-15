Ağrı'da son 10 günde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Dağı'nda son 10 günde teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 1'i sağ 14 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik Doğubayazıt ilçesinin Ağrı Dağı kırsalında icra ettiği operasyon sırasında dün 2 askerin şehit düştüğü anımsatıldı.
Operasyonda 1 teröristin ölü ele geçirilmesi sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İcra edilen operasyon neticesinde 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Kentte son 10 günde icra edilen operasyonlarda 1'i sağ olmak üzere toplam 14 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, operasyonlar aralıksız devam etmektedir."
Mehmetçik'in son operasyonu, helikopterlerin de katılımıyla engebeli ve kısmen karla kaplı arazide yaptığı öğrenildi.
Fransa, Suriye operasyonu hakkında dünyayı kandırmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Yaza yetiştirilecek!
ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum