Ağrı’da sosyal medya operasyonuna 21 tutuklama

Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce, 30.01.2018 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı operasyonla ilgili sosyal medya hesaplarından ‘terör propagandası’ yapan 27 kişi gözaltına alınmıştı. Devam eden operasyonda 7 kişi daha gözaltına alınmış olup; Adli makamlarca 21 şahıs tutuklanmış, 11 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 2 şahıs serbest kalmıştır” denildi.
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