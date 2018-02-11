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Ağrı’da sporculardan Mehmetçiğe anlamlı destek

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 07:28 | Son Güncelleme

TSK tarafından Afrin’e yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı’ operasyonuna Ağrı’da Badminton yarışmasına katılan sporcular seremoniye ‘Kalbimizle Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız” pankartıyla çıktı.Ağrı, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

Ağrı’da sporculardan Mehmetçiğe anlamlı destek

TSK tarafından Afrin’e yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı’ operasyonuna Ağrı’da Badminton yarışmasına katılan sporcular seremoniye ‘Kalbimizle Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız” pankartıyla çıktı.
Ağrı, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi projesi kapsamında “ANALİG Türkiye Badminton Grup Müsabakaları” 09-11 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. Müsabakalarda 10 erkek ve 6 kız takımı mücadele edecek.
2 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonunda gerçekleşen olan grup müsabakalarda; Bingöl, Bitlis, Elazığ, Kars, Malatya, Iğdır, Muş, Van ve Tunceli illerinden 150’e yakın sporcu ter dökecek. Sporcular seremoniye Afrin operasyonuna destek vermek amacıyla “Kalbimizle Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız” pankartıyla çıktı.
Saygı duruşu ve ardından istiklal marşının okunmasından sonra açıklama yapan, Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi projesi kapsamında ilimizde gerçekleşen Analig grup müsabakalarında mücadele edecek olan; tüm sporcu, antrenör ve hakem arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu gibi müsabakalara ev sahipliği yapmak bizleri mutlu ediyor. İnşallah sporcularımız çalışmalarının karşılığını alır. Tekrardan hepinize başarılar diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.
Grup müsabakalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, kurum personeli, antrenörler ve sporcular izledi.
Müsabakalar 11 Şubat Pazar günü kupa ve madalya töreni ile sona erecek.

Ağrı’da sporculardan Mehmetçiğe anlamlı destek

Ağrı’da sporculardan Mehmetçiğe anlamlı destek

Ağrı’da sporculardan Mehmetçiğe anlamlı destek

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