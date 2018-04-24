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Ağrı’da “Temel-İleri EKG ve Aritmi Yönetimi” kursu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 17:16 | Son Güncelleme

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Paramedik Derneği(PARDER) işbirliği ile “Temel-İleri EKG ve Aritmi Yönetimi” kursu düzenlendi.Nezehat Çeçen Konferans Salonunda üç gün devam eden programa,akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Ağrı’da “Temel-İleri EKG ve Aritmi Yönetimi” kursu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Paramedik Derneği(PARDER) işbirliği ile “Temel-İleri EKG ve Aritmi Yönetimi” kursu düzenlendi.
Nezehat Çeçen Konferans Salonunda üç gün devam eden programa,akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Eğitim süresince PARDER İstanbul İl Başkanı Fatih Selim Elma ile PARDER Antalya üyesi Ahu Sezgin tarafından; hastane öncesinde acil bakım sisteminde karşılaşılabilecek yetişkin, pediatrik, yeni doğanda oluşabilecek kardiak acillere yaklaşım ve tedavi protokolleri hakkında bilgi verildi. Genel ve özel durumlarda oluşabilecek kalp ve akciğer canlandırması ve ileri hava yolu tekniklerini, İlk ve Acil Yardım Programındaki öğrenciler, profesyonel maketler üzerinde uygulama yapma imkânı buldu.
Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan öğrencilere, başarı ve katılım belgesi verildi.

Ağrı’da “Temel-İleri EKG ve Aritmi Yönetimi” kursu

Ağrı’da “Temel-İleri EKG ve Aritmi Yönetimi” kursu

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