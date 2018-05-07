Ağrı'da terör operasyonu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3'ü İlçe Özel İdare personeli 4 memur "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri "terör örgütüne üye olmak" ve "terör propagandası yapmak" suçlarından B.K, Ş.Y, F.T. ve E.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Patnos Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan Ş.Y, F.T. ve E.Y'nin Patnos Belediyesinde, B.K'nin ise İlçe Özel İdaresinde memur olduğu öğrenildi.

