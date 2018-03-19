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Ağrı'da terör propagandasına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 13:34 | Son Güncelleme

Ağrı'da terör propagandasına tutuklama

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen öğrenci tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu AİÇÜ'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı aleyhine konuşmalar yaparak terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı belirtilen aynı üniversitenin öğrencisi N.P, gözaltına alındı.

Ağrı Adliyesine getirilen N.P, savcılıktaki ifadesi sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan tutuklandı.

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Ağrı Ağrı Adliyesi terör örgütü üyeliği tutuklama

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