Ağrı'da terör ve asayiş uygulamaları

Ağrı'da, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen ay FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 55 kişiden 16'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şubat ayı içerisinde, FETÖ/PDY terör örgütü, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, PKK/KCK silahlı terör örgütü ve uyuşturucu ile mücadele suçlarına yönelik operasyonlarına yer verdi.

Açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik çalışmalarda, farklı kurumlarda görev yapan kamu görevlisi ve bu şahıslardan sorumlu olduğu değerlendirilen "mahrem imamlar" olmak üzere 55 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerden 39'unun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 16'sının tutuklandığı belirtildi.

- PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 24 şüpheli tutuklandı

PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarda ise il merkezi ve ilçelerinde 43 şüphelinin yakalandığına yer verilen açıklamada, şüphelilerden 6'sının emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından, 13'ünün ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı, 24'ünün tutuklandığı ifade edildi.