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Ağrı'da terör ve asayiş uygulamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 22:27 | Son Güncelleme

Ağrı'da, geçen ay FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 55 kişiden 16'sı, PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 43 şüpheliden 24'ü tutuklandı

Ağrı'da, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen ay FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 55 kişiden 16'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şubat ayı içerisinde, FETÖ/PDY terör örgütü, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, PKK/KCK silahlı terör örgütü ve uyuşturucu ile mücadele suçlarına yönelik operasyonlarına yer verdi.

Açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik çalışmalarda, farklı kurumlarda görev yapan kamu görevlisi ve bu şahıslardan sorumlu olduğu değerlendirilen "mahrem imamlar" olmak üzere 55 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerden 39'unun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 16'sının tutuklandığı belirtildi.

- PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 24 şüpheli tutuklandı

PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarda ise il merkezi ve ilçelerinde 43 şüphelinin yakalandığına yer verilen açıklamada, şüphelilerden 6'sının emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından, 13'ünün ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı, 24'ünün tutuklandığı ifade edildi.

Uyuşturucu madde satan, alan ve nakleden şahıslara yönelik çalışmalarda 76 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 56'sının savcılıktan, 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 15 şüphelinin ise tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, şahıslarla 28 kilog 525 gram eroin,
7 kilo 955 gram esrar, bir kilo 325 gram metanfetamin, 128 gram Afyon sakızı, 123 uyuşturucu hap,
17 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 22 kök Hint keneviri ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazinin ele geçirildiği bildirildi.

- 355 bin 103 paket sigara ele geçirildi

Bu yıl yasa dışı tütün mamulleri ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmaların da aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütlerinin gelir kaynaklarının kesilmesi ve devletimizin uğrayacağı vergi kaybının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda 2018 yılı içerisinde 355 bin 103 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 87 şahsa işlem yapılarak adli makamlara sevk edilmiştir."

- Göçmen kaçakçılığı operasyonları

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarda yurda kaçak yollardan giren 530 yabancı uyruklu şahsın yakalanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildiği ifade edilen açıklamada, 4 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı, suçta kullanılan 2 araca el konulduğu bildirildi.

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Ağrı ağrı emniyet müdürlüğü FETÖ/PDY

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