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Ağrı’da traktörler üzerinde güç denemesi yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde vatandaşlar 2 traktör üzerinde güç denemesi yaparak traktörlerin gücünü denedi.Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu Köyü’nde traktör sürücüleri ilginç bir yönteme başvurdu.

Ağrı’da traktörler üzerinde güç denemesi yaptılar

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde vatandaşlar 2 traktör üzerinde güç denemesi yaparak traktörlerin gücünü denedi.
Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu Köyü’nde traktör sürücüleri ilginç bir yönteme başvurdu. Farklı modellerde 2 traktörün gücünü denemek isteyen vatandaşlar traktörleri boş bir alana getirerek halatlarla birbirlerine bağlayarak güç denemesi yaptı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde traktörlerin kıran kıran başlayan yarışı dakikalarca sürüyor. Birinci olmak için yoğun çaba sarf eden traktör sürücülerinin mücadelesi kameraya yansıyor. Sıra dışı görüntülere sahne olan yarışa çevredeki vatandaşlarında heyecanla takip ettiği görülüyor. Yarışma bir traktörün yarışı kazanmasının ardından sona eriyor. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ağrı’da traktörler üzerinde güç denemesi yaptılar

Ağrı’da traktörler üzerinde güç denemesi yaptılar

Ağrı’da traktörler üzerinde güç denemesi yaptılar

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