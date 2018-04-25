Ağrı’da traktörler üzerinde güç denemesi yaptılar

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde vatandaşlar 2 traktör üzerinde güç denemesi yaparak traktörlerin gücünü denedi.
Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu Köyü’nde traktör sürücüleri ilginç bir yönteme başvurdu. Farklı modellerde 2 traktörün gücünü denemek isteyen vatandaşlar traktörleri boş bir alana getirerek halatlarla birbirlerine bağlayarak güç denemesi yaptı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde traktörlerin kıran kıran başlayan yarışı dakikalarca sürüyor. Birinci olmak için yoğun çaba sarf eden traktör sürücülerinin mücadelesi kameraya yansıyor. Sıra dışı görüntülere sahne olan yarışa çevredeki vatandaşlarında heyecanla takip ettiği görülüyor. Yarışma bir traktörün yarışı kazanmasının ardından sona eriyor. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.
24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası
İYİ Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması: 2. turda birleşme olabilir
24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi
Bedelli askerlik mi geliyor! AK Parti toplantısında gündeme geldi
ABD'de terör örgütü YPG çatlağı
Manisa'da iğrenç olay! Polis, tacizciyi vatandaşların elinden zor aldı
9 çocuğu olan profesör doğuştan kısır çıktı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
İstanbul Şişli'de taksici dehşeti! Yoldan karşıya geçen yayayı bıçakladı
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
2018 MSÜ tercih sayfası: MSB Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımı tercihleri başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum