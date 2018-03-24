Ağrı’da uçak seferlerine fırtına engeli

Ağrı’da sabah saatlerinden etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul-Ağrı, Ankara-Ağrı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Ağrı’da etkisi artırarak devem eden fırtına uçak seferlerini iptal ettirdi. Edinilen bilgilere göre kentte İstanbul-Ağrı, Ankara-Ağrı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.