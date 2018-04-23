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Ağrı'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 22:20 | Son Güncelleme

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliyi takibe alan güvenlik güçleri, araziye gömülü 20 kilo 676 gram afyon sakızı buldu

Yapılan "dur" ihtarına uymayarak kaçan kişiyi takibe alan güvenlik güçleri, Ağrı Dağı eteklerinde araziye gömülü 2 sırt çantası içinde 20 kilo 676 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğubayazıt ilçesi Uzunyazı köyü sınırları içinde önleyici kolluk devriyesi görevini yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt-Gürbulak Karayolu kenarında şüpheli bir şahıs tespit etti.

"Dur" ihtarına uymayarak Ağrı Dağı Leçelik alanına kaçan şüpheliyi takibe alan ekipler, şüphelinin görüldüğü noktada narkotik köpeği ile arama yaptı.

Aramada, toprağa gömülü halde 2 sırt çantası içinde toplam 20 kilo 676 gram afyon sakızı bulundu.

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Afyon sakızı Ağrı Ağrı Dağı Jandarma uyuşturucu operasyonu

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