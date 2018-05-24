Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlediği bildirildi.

Polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 5 kişinin gözaltına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon sonucu şahıslarla birlikte 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, bu tüfeğe ait bir adet şarjör ve 4 adet fişek, 7.65 mm çapında silah ve bu silaha ait bir adet şarjör ile şarjöre basılı 3 adet fişek, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 39 gram eroin maddesi ele geçirilmiş. Ayrıca il merkezimizde narkotik ekiplerimizin yolcu otobüsleri üzerine yapmış olduğu denetimlerde 206 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir."

