Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlediği bildirildi.
Polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 5 kişinin gözaltına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Operasyon sonucu şahıslarla birlikte 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, bu tüfeğe ait bir adet şarjör ve 4 adet fişek, 7.65 mm çapında silah ve bu silaha ait bir adet şarjör ile şarjöre basılı 3 adet fişek, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 39 gram eroin maddesi ele geçirilmiş. Ayrıca il merkezimizde narkotik ekiplerimizin yolcu otobüsleri üzerine yapmış olduğu denetimlerde 206 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir."
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