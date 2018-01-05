HABER

Ağrı'da yoğun sis

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 23:06 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ağrı'da yoğun sis trafik akışını olumsuz etkiledi.

Kentte, akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Özellikle Ağrı-İran karayolunun Doğubayazıt ilçesi kesimi ile Ağrı-Iğdır karayolunun 1600 rakımlı Pamuk Geçidi mevkisinde sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoğun sis yüzünden ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, Doğubayazıt ilçesindeki dinlenme tesislerinde sisin etkisini yitirmesini bekledi.

Trafik ekipleri ise sürücüleri trafik işaretlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nuh Tufanı hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki... TRT'yi izleyenler şoke oldu

Nuh Tufanı hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki... TRT'yi izleyenler şoke oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!

Çiftlik Bank reklamlarına durdurma

Çiftlik Bank reklamlarına durdurma

Cenk Tosun resmen Everton'da

Cenk Tosun resmen Everton'da

Cinayeti itiraf etti! Mahkeme serbest bıraktı

Cinayeti itiraf etti! Mahkeme serbest bıraktı

Neymar fena yakalandı!

Neymar fena yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'de 81 ilden sadece 6'sının havası temiz

Türkiye'de 81 ilden sadece 6'sının havası temiz

DEAŞ'ın canlı bombası kışlada yakalandı!

DEAŞ'ın canlı bombası kışlada yakalandı!

Diyarbakır'da alarm! 900 polis katılıyor

Diyarbakır'da alarm! 900 polis katılıyor

Cinayeti itiraf etti! Mahkeme serbest bıraktı

Cinayeti itiraf etti! Mahkeme serbest bıraktı

İstanbul'da nefes kesen operasyon! İçeriye böyle girdiler

İstanbul'da nefes kesen operasyon! İçeriye böyle girdiler

Irak'tan üzücü haber: 1 şehit

Irak'tan üzücü haber: 1 şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.