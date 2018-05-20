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Ağrı'da yola döşenen patlayıcı infilak etti: 1 şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 16:12 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığından, Doğubayazıt ilçesinde bölücü terör örgütü üyelerince yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi

Ağrı'da bölücü terör örgütü üyelerince yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Doğubayazıt'ta bölücü terör örgütü tarafından döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettiği bildirildi.

Saldırıda bir askerin şehit olduğu, bir askerin ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı doğubeyazıt Genelkurmay Başkanlığı

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