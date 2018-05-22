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"Ağrı'da yüzme bilmeyen öğrenci kalmayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 17:39 | Son Güncelleme

Ağrı Valiliği koordinesinde yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında ilkokul 4. sınıf öğrencileri yüzme öğreniyor - Vali Süleyman Elban: - "Hedefimiz ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin tamamını bu eğitimden geçirmek ve hepsine yüzme öğretmek" - "İlla bir yerde deniz olması veya göl olması şart değil. Yüzme öğrenebilmek için şartları oluşturabilmek lazım. Ağrı'da da bu şartlar var. Dolayısıyla burada herkes artık yüzme bilecek"

Ağrı Valiliğince yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında ilkokul 4. sınıfta eğitim gören 836 öğrenci yüzme öğreniyor.

Ağrı Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında projenin ilk kursu düzenlenen törenle başladı.

AİÇÜ Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki programda yetkililerden bilgi alan Vali Süleyman Elban, öğrencilere bone ve yüzme gözlüğü hediye etti.

836 öğrencinin faydalanacağı yüzme kursunun kent için önemli olduğunu ifade eden Elban, il genelindeki tüm 4. sınıf öğrencilerinin ortaokula geçmeden önce yüzmeyi öğreneceğini söyledi.

"İlkokulda yüzmeyi öğrenmeyeni ortaokula başlatmıyoruz" sloganıyla hareket ettiklerini aktaran Elban, şunları kaydetti:

"Yüzme sertifikası olanı ortaokula başlatacağız' diye de bir sloganımız var. Hedefimiz ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin tamamını bu eğitimden geçirmek ve hepsine yüzme öğretmek. Geçen hafta itibarıyla gruplarımız çalışmalara başladı. Bu çalışmalar okullar açılıncaya kadar da devam edecek ve okullar açılınca da yeni gruplara geçeceğiz. İlimizde belli bir süre sonra yüzme bilmeyen öğrenci kalmasın istiyoruz. Kızlar ve erkekler şeklinde iki gruba böldük. Bayan ve erkek antrenörlerimiz, çalıştırıcılar ve kurtarıcılarımız var. Onların desteğiyle kısa sürede yüzmeyi öğreneceklerini tahmin ediyorum. Onları gördüm çok heyecanlılar. Ben de onlar kadar heyecanlandım. İlla bir yerde deniz olması veya göl olması şart değil. Yüzme öğrenebilmek için şartları oluşturabilmek lazım. Ağrı'da da bu şartlar var. Dolayısıyla burada herkes artık yüzme bilecek."

- Yetenekli öğrenciler yüzme branşına yönlendirilecek

Uzman ekip eşliğinde kurslara katılan öğrenciler ise bir taraftan yüzme öğrenebilmenin mutluluğunu yaşarken, bir taraftan da yüzme dalında yetenekler arasına girebilmek için çaba gösteriyor.

Yüzme antrenörü Gökhan Şengül, yaklaşık bin öğrencinin proje kapsamında yüzmeyi öğreneceğini belirterek, öğrenciler arasında yetenekli olanları seçeceklerini söyledi.

Yetenekli öğrencileri yüzme branşına yönlendireceklerini kaydeden Şengül, "Lisanslarını aldıktan sonra yarışmalara katılmaları sağlanacak. Ağrı'da deniz veya göl olmadığı için şimdi var olan havuzlarda yüzmeyi öğrenecekler. İnşallah Ağrı'da yüzmeyi bilmeyen çocuk kalmayacak. Burada da iyi sporcular inşallah yetişir ve ülkemizi yurt dışında temsil eder." diye konuştu.

Öğrenci Ömer Burak Sardıç, Gökhan Şengül'ün kendilerine yüzme öğrettiğini söyleyerek, "Çok mutluyuz. Yüzmeyi daha önce bilmiyordum. Buraya geldim ve yüzmeyi öğrendim. Şu anda yüzmede çok iyiyim." şeklinde konuştu.

Kursta ilk olarak nefes almayı öğrendiğini anlatan 4. sınıf öğrencisi Yunus Emre Aydın da yüzmeyi öğrendiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Öğrencilerden Mehmet Talha Demir de Vali Elban'a teşekkür ederek, yüzmeyi öğreneceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Projeden, salı ve perşembe günleri 21 okuldan toplam 451 erkek öğrencinin, perşembe ve cuma günleri ise 20 okuldan toplam 385 kız öğrencinin faydalanacağı bildirildi.

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Ağrı Ağrı Valisi Süleyman Elban AİÇÜ Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Yüzme kursu

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