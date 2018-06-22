Ağrı'daki terör operasyonları

Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 43 kişiden 12'sinin tutuklandığı bildirildi.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte terör örgütü PKK/KCK üyesi olan, terör propagandası yapan ve örgüt adına milis/iş birlikçi olarak faaliyet yürütenlere yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonlarda 43 kişinin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, zanlılardan 2 adet av tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği aktarıldı.
Adliyeye sevk edilen bu kişilerden 20'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 31'inin serbest bırakıldığı, 12'sinin de tutuklandığı kaydedildi.
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