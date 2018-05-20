Ağrı'daki terör saldırısı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Asteğmen Cengiz Uslu'nun Muş'taki babaevine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin Yeşilyurt Mahallesi'ndeki babaevinde aileye evlatlarının şehadet haberini veren Muş Valisi Aziz Yıldırım, aileye başsağlığı diledi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, Uslu'nun Ağrı Doğubayazıt'ta görev yaparken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğunu belirtti.

Terör örgütü PKK ve destekçilerine tepki gösteren Vali Yıldırım, şunları söyledi:

"Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu mübarek günde bizlere bu acıları yaşatan terör örgütünü, terör örgütü yandaşlarını, onları destekleyen, malzeme, silah, patlayıcı temin eden dış güçleri Rabb'im Kahhar ismi ile kahretsin. Bu mübarek günde bizlere gözyaşı döktüren, bu ailelere acı yaşatan, 30 seneyi aşkın süredir bu memlekete, bu bölgeye gözyaşından başka hiçbir şey vermeyen terör örgütü PKK'yı lanetliyorum. İnşallah hepsi bir an önce bu memleketten yok olurlar. İnşallah bu bölge tamamen huzura kavuşur."

Aziz Yıldırım'a, Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Turgay Yorulmaz ve AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı eşlik etti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 2 asker şehit düşmüştü.

