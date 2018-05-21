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Ağrı'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 13:58 | Son Güncelleme

Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Er Recep Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi - Cenazeye Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da katıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Er Recep Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak Merkez Büyük Camisi'ne getirildi.

Burada öğleyin kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, ilçeye bağlı Pınarbeli köyünde toprağa verildi.

Baba Dursun Yıldırım, "Vatan sağ olsun." derken, anne Saliha Yıldırım da "Ben de asker olurum. Vatan sağ olsun. Kökleri kurusun. Şeytanın şerrine uğrasın hepsi." diye konuştu.

Cenaze namazına şehidin ailesi, yakınları ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat milletvekilleri Zeyid Aslan, Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, askeri yetkililer, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Ağrı cenaze Erbaa şehit Tokat

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