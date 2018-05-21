Ağrı'daki terör saldırısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın taziye mesajlarının okunmasının ardından konuşan Canikli, şehidin tüm vatandaşlar tarafından sahiplenmesi ve acısının paylaşılmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

"Şu anda ailenin hissettiği acıyı hissetmek mümkün değil, milletimiz de bu acıyı yüreğinden hissediyor ve paylaşıyor." diyen Canikli, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz ve Cengiz kardeşimiz, bu milletin beraberliği, İslam ve ezan için, onlar susmasın diye toprağa düştü. Bugün sonsuzluğa uğurladık. Bunlar ortak değerlerimiz. Bunları, çocuklarımızı ve geleceğimizi, bağımsızlığımızı korumak için bu kardeşlerimiz toprağa düşüyor. Rabbim makamların en yücesini nasip etsin, Cengiz kardeşimiz ve diğer tüm şehitlerimiz için. Tabii ateş düştüğü yeri yakıyor. Evlat acısı, çok büyük acı. Kuşkusuz en büyük acıyı ailesi ve yakınları yaşıyor. Rabbim onlara sabır versin. Kazım amcamıza ve bütün sevenlerine, Allah sabır versin. Şunu da unutmayın Cenab-ı Allah şehitlerin yakınlarına sabır ve dayanma gücü veriyor. Yoksa evlat acısı zor bir acı. Allah kimsenin başına getirmesin."

