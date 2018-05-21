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Ağrı'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 15:58 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Asteğmen Cengiz Uslu'nun cenazesi, memleketi Muş'un Hasköy ilçesinde defnedildi - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: - "Şehitlerimiz ve Cengiz kardeşimiz, bu milletin beraberliği, İslam ve ezan için, onlar susmasın diye toprağa düştü. Bugün sonsuzluğa uğurladık. Bunlar ortak değerlerimiz. Bunları, çocuklarımızı ve geleceğimizi, bağımsızlığımızı korumak için bu kardeşlerimiz toprağa düşüyor"

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Asteğmen Cengiz Uslu'nun naaşı, memleketi Muş'ta düzenlenen törenle toprağa verildi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin katıldığı törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı il merkezindeki Çağlayan Camisi'ne getirilip, burada öz geçmişi okundu.

Öğle namazına müteakip İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un cenaze namazını kıldırması ve dua etmesinin ardından Canikli ve törene katılanlar, şehidin tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı.

Şehidin naaşı, Hasköy ilçesine bağlı Dağdibi köyü mezarlığına götürülerek burada defnedildi.

Bakan Canikli, köyde kurulan taziye çadırında şehidin babası Kazım Uslu'ya, diğer aile fertlerine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın taziye mesajlarının okunmasının ardından konuşan Canikli, şehidin tüm vatandaşlar tarafından sahiplenmesi ve acısının paylaşılmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

"Şu anda ailenin hissettiği acıyı hissetmek mümkün değil, milletimiz de bu acıyı yüreğinden hissediyor ve paylaşıyor." diyen Canikli, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz ve Cengiz kardeşimiz, bu milletin beraberliği, İslam ve ezan için, onlar susmasın diye toprağa düştü. Bugün sonsuzluğa uğurladık. Bunlar ortak değerlerimiz. Bunları, çocuklarımızı ve geleceğimizi, bağımsızlığımızı korumak için bu kardeşlerimiz toprağa düşüyor. Rabbim makamların en yücesini nasip etsin, Cengiz kardeşimiz ve diğer tüm şehitlerimiz için. Tabii ateş düştüğü yeri yakıyor. Evlat acısı, çok büyük acı. Kuşkusuz en büyük acıyı ailesi ve yakınları yaşıyor. Rabbim onlara sabır versin. Kazım amcamıza ve bütün sevenlerine, Allah sabır versin. Şunu da unutmayın Cenab-ı Allah şehitlerin yakınlarına sabır ve dayanma gücü veriyor. Yoksa evlat acısı zor bir acı. Allah kimsenin başına getirmesin."

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