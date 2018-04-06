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Ağrı’da“Koşabiliyorken Koş” projesi tekrar başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 11:29 | Son Güncelleme

Spor kültürünün yaygınlaştırılması, halkın sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak amacıyla 2012 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’Koşabiliyorken Koş’ projesi Ağrı’da yeniden uygulanmaya geçti.Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, her yaştaki vatandaşın sağlıklı bir yaşam için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılımın sağlanması amacıyla hayata geçirilen ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi Ağrı’ da başladı.’Antrenör ve Tesis Bizden, Spor Yapmak Sizden’, sloganıyla yola çıkan Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 7’den 70’e halkın spor yapma imkanı veren ’Koşabiliyorken Koş’ projesi yeni dönem çalışmalarına başladı.

Ağrı’da“Koşabiliyorken Koş” projesi tekrar başladı

Spor kültürünün yaygınlaştırılması, halkın sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak amacıyla 2012 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’Koşabiliyorken Koş’ projesi Ağrı’da yeniden uygulanmaya geçti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, her yaştaki vatandaşın sağlıklı bir yaşam için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılımın sağlanması amacıyla hayata geçirilen ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi Ağrı’ da başladı.
’Antrenör ve Tesis Bizden, Spor Yapmak Sizden’, sloganıyla yola çıkan Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 7’den 70’e halkın spor yapma imkanı veren ’Koşabiliyorken Koş’ projesi yeni dönem çalışmalarına başladı. Proje kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Şehir Stadyumu’nda her gün deneyimli erkek ve kadın antrenörler eşliğinde 08.00-10.00 ile 17.00-18.30 saatleri arasında bilinçli ve sağlıklı bir şekilde spor yapılmasını sağlıyor.

Ağrı’da“Koşabiliyorken Koş” projesi tekrar başladı

Ağrı’da“Koşabiliyorken Koş” projesi tekrar başladı

Ağrı’da“Koşabiliyorken Koş” projesi tekrar başladı

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