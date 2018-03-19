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Ağrılı çocuklar Başakşehir - Beşiktaş maçını izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 13:26 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden ilk defa İstanbul’u görme imkanı bulan 40 genç ‘Doğudan Batıya Futbol Kardeşliği’ projesi kapsamında M.

Ağrılı çocuklar Başakşehir - Beşiktaş maçını izledi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden ilk defa İstanbul’u görme imkanı bulan 40 genç ‘Doğudan Batıya Futbol Kardeşliği’ projesi kapsamında M. Başakşehir-Beşiktaş maçını izledi.
Doğubayazıt Belediyesi ve Sancaktepe Belediyesi işbirliği ile ‘Doğudan Batıya Futbol Kardeşliği’ projesi kapsamında Doğubayazıtlı 40 genç, Medipol Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasını Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda izlemek üzere İstanbul’a gitti. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem’in misafiri olan gençler, İstanbul’un tarihi ve turistik alanlarını ziyaret ederek eğlendi. Daha sonra Medipol Başakşehir’in 1-0 kazandığı karşılaşmayı izleyen kafile, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem’i, ziyaret ederek hediye takdim etti.
Projenin, gençlerin sosyalleşmesi için önemli olduğu söyleyen Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, “Proje kapsamında 40 gencimizi İstanbul’a gönderdik. Maç çok önemli değil, önemli olan gençlerimizin Doğubayazıt dışına çıkarak sosyalleşmelerine katkıda bulunmaktı. Kafilede yer alan gençler İstanbul’u ilk defa gördüler ve Çanakkale Panorama, Panorama 1453, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Eyüp Sultan Camii gibi alanları gezip öğrenme fırsatı buldular. İnşallah sürekli olacak şekilde yeni kafilelerimizi göndermek istiyoruz. Bu ülkenin doğusuda bir batısıda bir. Bu gençlerimize sahip çıkmak onların sorunlarını çözmeye çalışmak bizim görevimiz. İstanbul’da Sancaktepe Belediye Başkanımız Sayın İsmail Erdem’ de bizim gibi gençlerin sorunları ile ilgilenen bir belediye başkanı. Kendisine proje dolayısı ile teşekkür ediyorum.“ dedi.

Ağrılı çocuklar Başakşehir - Beşiktaş maçını izledi

Ağrılı çocuklar Başakşehir - Beşiktaş maçını izledi

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