Ağrılı engelli sporcular engel tanımıyor

Antalya’da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası sona erdi, Ağrılı sporcular yarışmada 4 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu (TBESF) tarafından Antalya’da gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye’nin değişik bölgelerinden 17 branşta 95 sporcu katıldı. Engelli sporcular yarışmalarda birinciliği elde etmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalya verildi. Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası milli takım Seçmelerinde Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına yarışan sporcular toplam 4 madalya kazandı.

Sporcularımızdan Fırat Aşkan 5 bin metrede Türkiye Şampiyonu, bin 500 metrede ise Türkiye 2’ncisi oldu. Ayrı yarışmada Oktay Yakut Gülle atma branşında ve 100 metrede Türkiye 2’ncisi olma başarısı gösterdi.

Türkiye Şampiyonasından madalya ile dönen sporcular Fırat Aşkan, Oktay Yakut ve Antrenörleri Burhan Boztepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp’ı makamında ziyaret etti.

İl Müdürü Alp; “Engelleri Aşalım, Sporda Buluşalım’ konulu projeler ve çeşitli branşlarda ki etkinliklerle engelli çocuk ve gençler sporla buluşturulduklarını belirtti. Spor sayesinde hayata tutunan engelli sporcu kardeşlerimize engelsiz bir yaşam sağlamak hepimizin görevidir. Kısa süre içersinde Ağrı’yı başarı ile temsil eden engelli sporcu kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Sporcularımızın aldıkları başarıdan dolayı tebrik eder, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.