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Ağrılı gençler Liseler Arası Dünya Kros Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 12:51 | Son Güncelleme

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yetişen atletizm branşı sporcuları (İSF) Liseler Arası Dünya Kros Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.3 Mart tarihinde Mersin’de yapılan liseler arası Kız-Erkek Kros Türkiye Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atan, Ağrı Sporcu Eğitim Merkezinde kalan sporcular Sebih Bahar ve Sezer Akakuş aldıkları derecelerle milli takıma seçilme hakkı elde etti.

Ağrılı gençler Liseler Arası Dünya Kros Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek

Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yetişen atletizm branşı sporcuları (İSF) Liseler Arası Dünya Kros Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.
3 Mart tarihinde Mersin’de yapılan liseler arası Kız-Erkek Kros Türkiye Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atan, Ağrı Sporcu Eğitim Merkezinde kalan sporcular Sebih Bahar ve Sezer Akakuş aldıkları derecelerle milli takıma seçilme hakkı elde etti. Ağrılı milli sporcular 5 Nisan tarihinde Fransa’nın Paris kentinde düzenlenecek olan İSF Liseler Arası Dünya Kros Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek
Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, 24. ISF Dünya Okul Sporları Kros Şampiyonası’nda ülkemizi ve ilimizi temsil edecek sporcular, Sebih Bahar ve Sezer Akakuş antrenörleri Burhan Boztepe ile birlikte il müdürlüğünde ağırlayarak başarı dileklerinde bulundu.
İl Müdürü Alp, gerçekleşen ziyarette sporculara başarılar diledi. Alp; “Geçmiş tarihlerde Ağrılı sporcularımız Liseler Arası Dünya Kros Şampiyonası’nda dünya şampiyonluğu ve dünya ikinciliği ile büyük bir başarıya imza atmışlardı. Sizlerden de aynı performansı göstereceğinizden hiç şüphemiz yok. İnşallah Türk bayrağımızı kürsüde dalgalandırırsınız. Sizlerin çalışmalarını ara ara takip ettik, gerçekten bu Dünya şampiyonasına gitmeyi hak ettiniz. Ben sizlere ve Türkiye milli takımımıza (İSF) Liseler Arası Dünya Kros Şampiyonası’nda başarılar diliyorum, inşallah göğsümüzü kabartacak derecelerle yurda dönersiniz” dedi.
Atletizm Antrenör Burhan Boztepe ise “Ülkemizi ve ilimizi (İSF) Liseler Arası Dünya Kros Şampiyonası’nda temsil edecek sporcularıma ve Türkiye Milli Takımına başarılar diliyorum. Bizlerden imkânları doğrultusunda yardımlarını esirgemeyen, antrenmanlarımızı ziyaret ederek bize moral veren Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Aziz Sinan Alp’a da çok teşekkür ediyorum. İnşallah Fransa’da güzel dereceler elde edip, bize olan güveni boşa çıkarmayacağız” ifadelerini kullandı.

Ağrılı gençler Liseler Arası Dünya Kros Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek

Ağrılı gençler Liseler Arası Dünya Kros Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek

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