Ağrılı tenisçiler Trabzon’dan 2 madalya ile döndü

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Trabzon’da düzenlenen ’14 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası’nda Ağrılı tenisçiler başarıyla döndü.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Trabzon’da düzenlenen ’14 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası’nda Ağrılı Mehmet Semih Aslan 2’nci olurken, Habib Anak’ta aynı yarışmada ikinci oldu. Minik tenisçiler Mehmet Semih Aslan, Habib Anak tenis antrenörü Fırat Balkis, Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp’ı ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı.

Elde edilen başarıdan dolayı sporcuları tebrik eden İl Müdürü Alp, "Tenisçilerimiz Trabzon’da düzenlenen ’14 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası’nda yine başarı ile döndüler. Bu başarıları bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah hep beraber tenis branşını ilimizde en yaygın hale getireceğiz. Sporcularımızı ve antrenörleri tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.

Hedeflerinin Milli Takım kadrosuna sporcu yetiştirmek olduğunu belirten Tenis Antrenörü Fırat Balkis, “Bu hedeflerine ulaşmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İl Müdürümüz Aziz Sinan Alp’a tüm spor branşlarına olduğu gibi bizden de desteklerini esirgemiyor, İl Müdürümüze teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.