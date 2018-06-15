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Ağrı'ya sağlık hizmetindeki sorunları ortadan kaldıracak yatırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 11:36 | Son Güncelleme

Yaklaşık 77 milyon liraya mal olan Ağrı Suçatağı Devlet Hastanesi, bölgenin yıllardır sağlıkta yaşadığı sorunları ortadan kaldıracak - İl Sağlık Müdürü Ali Bulut: - "İnşallah hastanemiz uzun süre ilimizin ihtiyacını karşılayacak. Hükümetimizin de desteğiyle Kadın Doğum Hastanemizi de yaparak tüp geçit sistemiyle bu hastanemize bağlayacağız"

SITKI YILDIZ - Ağrı'nın yıllardır sağlık alanında yaşadığı sıkıntılar, 400 yataklı son teknolojiyle donatılan Ağrı Suçatağı Devlet Hastanesi ile çözülecek.

Ağrı-Erzurum karayolu üzerinde 2011 yılında yapımına başlanan 400 yataklı Ağrı Suçatağı Devlet Hastanesi, yüklenici firmaların iflası nedeniyle uzun süre tamamlanamadı.

Hastanenin yapımı, durumdan haberdar olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ) başka bir firma aracılığıyla tamamlandı.

Yaklaşık 77 milyon liraya mal olan hastane, son teknoloji cihazları, otomatik donanım sistemleri ve beş yıldızlı oteli aratmayan konforuyla kentin en önemli yatırımları arasına girdi.

Bir süre önce hizmete giren hastanenin, 2050 yılına kadar kentin sağlık alanındaki sorunlarına çözüm olması bekleniyor.

Önceden yeterli imkanlar olmadığı için başta Erzurum olmak üzere şehirlere sağlık hizmeti almak için giden Ağrılılar, yaşadıkları şehirde konforlu sağlık hizmeti almanın mutluluğunu yaşıyor.

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- "Hastanemiz son teknoloji ile donatılmıştır"

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni hastanenin özelliklerinden "hemşire çağırma sistemi"nin büyük avantaj sağlayacağını belirterek, hastanenin bütün sisteminin otomasyona bağlandığını ifade etti.

Her işlemin tam otomatik olarak takip edildiğini belirten Bulut, şöyle devam etti:

"Hastanemiz, ısıtma dahil son teknoloji ile donatılmıştır. Eski hastanemizdeki 3 röntgen cihazı ile buraya 5 tam dijital röntgen cihazı kurduk. Hastanemiz, 40 yoğun bakım yatağı, 11 ameliyathane, 6 yataklı koroner yoğun bakım yatağının da olduğu 400 yataklı şekilde hizmete girdi. İnşallah hastanemiz uzun süre ilimizin ihtiyacını karşılayacak. Hükümetimizin de desteğiyle kadın doğum hastanemizi de yaparak tüp geçit sistemiyle bu hastanemize bağlayacağız." dedi.

- "Ağrı'da hiçbir sağlık sorunumuz kalmayacak"

AK Parti 24. Dönem Milletvekili ve milletvekili adayı Ekrem Çelebi, yeni hastaneyle kentin sağlık sorunlarının çözüleceğine inandığını ifade etti.

Bir bloku 8, diğer bloku 3 katlı olan hastanenin 400 yataklı olduğunu belirten Çelebi, "Hastanemiz muhteşem olmuş, cihazları yeni. Ağrı'da doğurganlık oranı çok yüksek. Özellikle çocuk ve kadın doğum ünitelerimiz ile hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Yıl sonuna kadar mevcut hastanemizin doktor kapasitesi ve eksik olan diğer unsurlarımız bitiyor. Bundan sonraki süreçte Ağrı il genelinde hiçbir sağlık sorunumuz kalmayacak. Hastanemiz beş yıldızlı otel konforunda. Bu, AK Parti hükümetlerinin doğuya ne kadar önem verdiğinin göstergesi. Şimdiye kadar Ağrı'da böyle hastanemiz yoktu." diye konuştu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesinin kurulması ve 20 öğrenci almasıyla birkaç yıl sonra tıp fakültesinin de faaliyete geçeceğini aktaran Çelebi, böylelikle il dışına sevklerin biteceğini söyledi.

Hastane arkasındaki 100 dönümlük araziyi de hastane bünyesine katmak istediklerini belirten Çelebi, yeni hastanenin 2050 yılına kadar ilin ihtiyaçlarına cevap verebileceğine dikkati çekti.

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