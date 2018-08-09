Ağrı'ya şehit ateşi düştü

AĞRI, (DHA)- HAKKARİ’nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerin Irak’ın kuzeyinden yaptığı havanlı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Ömer Güç'ün (23) acı haberi, Ağrı'nın Tutak ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Çukurca'nın Güven Dağı Üs Bölgesi’ne PKK’lı teröristlerin Irak'ın kuzeyinden yaptığı havan saldırısında 1'i ağır 6 asker yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ağır yaralı Sözleşmeli Er Ömer Güç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Ömer Güç’ün, Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Akyele köyünde oturan annesi Melahat ve babası Nizamettin Güç’e acı haberi Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat ve askeri yetkililer verldi. Akşam saatlerinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na gelmesi beklenen cenazenin, yarın cuma namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi. Bekar olan şehidin, 2 yıldır sözleşmeli er olarak görev yaptığı belirtildi.

