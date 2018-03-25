AGÜ Doktora Öğrencisine Araştırma Teşvik Ödülü

Türkiye Kimyagerler Derneği tarafından doktora öğrencilerine yönelik verilen “Araştırma Teşvik Ödülü”nü bu yıl Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Mehmet Özdemir aldı.
Mehmet Özdemir, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Usta’nın danışmanlığında moleküler mühendislik ve organik kimya alanlarında yapmış olduğu başarılı bilimsel çalışmalar nedeniyle bu yıl ödülü almaya hak kazanan 5 öğrenci arasında yer aldı.
Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktora çalışmalarına devam eden Mehmet Özdemir’e ödülü, 22 Mart’ta Antalya’da düzenlenen 6. İlaç Kimyası Kongresi’nde gerçekleştirilen törenle verildi.
Türkiye Kimyagerler Derneği tarafından Kimya, Eczacılık ve Malzeme Mühendisliği alanlarında doktora yapan öğrencilere yapmış oldukları bilimsel çalışmalar, yayınladıkları uluslararası makaleler, aldıkları atıflar ve katıldıkları projeler değerlendirilerek bilimsel motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla her yıl “Araştırma Teşvik Ödülü” veriliyor.
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