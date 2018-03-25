HABER

AGÜ Doktora Öğrencisine Araştırma Teşvik Ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 13:39 | Son Güncelleme

Türkiye Kimyagerler Derneği tarafından doktora öğrencilerine yönelik verilen “Araştırma Teşvik Ödülü”nü bu yıl Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Mehmet Özdemir aldı.Mehmet Özdemir, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Öğretim Üyesi Doç.

AGÜ Doktora Öğrencisine Araştırma Teşvik Ödülü

Türkiye Kimyagerler Derneği tarafından doktora öğrencilerine yönelik verilen “Araştırma Teşvik Ödülü”nü bu yıl Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Mehmet Özdemir aldı.
Mehmet Özdemir, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Usta’nın danışmanlığında moleküler mühendislik ve organik kimya alanlarında yapmış olduğu başarılı bilimsel çalışmalar nedeniyle bu yıl ödülü almaya hak kazanan 5 öğrenci arasında yer aldı.
Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktora çalışmalarına devam eden Mehmet Özdemir’e ödülü, 22 Mart’ta Antalya’da düzenlenen 6. İlaç Kimyası Kongresi’nde gerçekleştirilen törenle verildi.
Türkiye Kimyagerler Derneği tarafından Kimya, Eczacılık ve Malzeme Mühendisliği alanlarında doktora yapan öğrencilere yapmış oldukları bilimsel çalışmalar, yayınladıkları uluslararası makaleler, aldıkları atıflar ve katıldıkları projeler değerlendirilerek bilimsel motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla her yıl “Araştırma Teşvik Ödülü” veriliyor.

AGÜ Doktora Öğrencisine Araştırma Teşvik Ödülü

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Sayısal Loto sonuçları 24 Mart: 2 milyon TL'lik devir!

Sayısal Loto sonuçları 24 Mart: 2 milyon TL'lik devir!

O toplantıda neler konuşulduğu ortaya çıktı...

O toplantıda neler konuşulduğu ortaya çıktı...

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Geri sayım sürüyor! Kritik gün yarın!

Geri sayım sürüyor! Kritik gün yarın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.