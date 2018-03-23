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AGÜ Kütüphanesi’nden İlk, Orta ve Lise Öğrencilerine Destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 14:19 | Son Güncelleme

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Kütüphanesi, kütüphaneyi ziyaret etmek isteyen İlkokul, Ortaokul ve Liselere yönelik, çeşitli atölye çalışmaları ve etkinlikler düzenleniyor.ODTÜ Kayseri Koleji öğrencileri ve Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde AGÜ Kütüphanesi’ni ziyaret ederek, çeşitli etkinliklere katıldı.Öğrenciler önce kütüphaneyi gezerek kütüphanede uyulması gereken kuralları öğrendi.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Kütüphanesi, kütüphaneyi ziyaret etmek isteyen İlkokul, Ortaokul ve Liselere yönelik, çeşitli atölye çalışmaları ve etkinlikler düzenleniyor.
ODTÜ Kayseri Koleji öğrencileri ve Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde AGÜ Kütüphanesi’ni ziyaret ederek, çeşitli etkinliklere katıldı.
Öğrenciler önce kütüphaneyi gezerek kütüphanede uyulması gereken kuralları öğrendi. Kütüphane kuralları öğrencilere İngilizce olarak anlatıldı.
Öğrenciler daha sonra seminer salonlarında kendilerine yönelik düzenlenen yaratıcı drama ve öykü atölye çalışmasına katıldı. Atölye çalışması, Araştırma Görevlisi Şebnem Soylu tarafından, “Stick Man” isimli hikaye kitabı eşliğinde gerçekleştirdi.
İngilizce yapılan atölye çalışmasında öğrenciler hem keyifli zaman geçirdiler hem de yaratıcı düşünce ve İngilizce konuşma becerilerini geliştirme fırsatı buldular.
Cemal Bozkurt Anadolu Lisesi öğrencileri de, kütüphanedeki eserler ve kütüphane sınıflama sistemi ile ilgili bilgi aldı. Öğrencilere, bir kütüphaneye araştırmacı olarak gittiklerinde aradıkları kitaba nasıl erişecekleri konularında bilgiler verildi.
Öğrencilere ayrıca, Kütüphanede ihtiyaç duyacakları kaynaklara nasıl erişileceğine yönelik verilen bilgiler, “Bilgi Avı” oyunu ile de uygulamalı olarak eğlenceli bir şekilde anlatıldı.
Daha sonra genel kültür ve güncel soruların yöneltildiği Bilgi Yarışması düzenlenerek, yarışmaya katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

AGÜ Kütüphanesi’nden İlk, Orta ve Lise Öğrencilerine Destek

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AGÜ Kütüphanesi’nden İlk, Orta ve Lise Öğrencilerine Destek

AGÜ Kütüphanesi’nden İlk, Orta ve Lise Öğrencilerine Destek
2 / 7

AGÜ Kütüphanesi’nden İlk, Orta ve Lise Öğrencilerine Destek

AGÜ Kütüphanesi’nden İlk, Orta ve Lise Öğrencilerine Destek
3 / 7

AGÜ Kütüphanesi’nden İlk, Orta ve Lise Öğrencilerine Destek

AGÜ Kütüphanesi’nden İlk, Orta ve Lise Öğrencilerine Destek
4 / 7

AGÜ Kütüphanesi’nden İlk, Orta ve Lise Öğrencilerine Destek

AGÜ Kütüphanesi’nden İlk, Orta ve Lise Öğrencilerine Destek
5 / 7

AGÜ Kütüphanesi’nden İlk, Orta ve Lise Öğrencilerine Destek

AGÜ Kütüphanesi’nden İlk, Orta ve Lise Öğrencilerine Destek
6 / 7

AGÜ Kütüphanesi’nden İlk, Orta ve Lise Öğrencilerine Destek

AGÜ Kütüphanesi’nden İlk, Orta ve Lise Öğrencilerine Destek
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AGÜ Kütüphanesi’nden İlk, Orta ve Lise Öğrencilerine Destek

AGÜ Kütüphanesi’nden İlk, Orta ve Lise Öğrencilerine Destek
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