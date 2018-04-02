HABER

AGÜ laboratuar sayısını artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 16:20 | Son Güncelleme

Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) yeni laboratuvar binasının temeli, Sümer Kampüsü’nde törenle atıldı.

AGÜ laboratuar sayısını artırdı

Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) yeni laboratuvar binasının temeli, Sümer Kampüsü’nde törenle atıldı. Bina 26 laboratuvar, 13 derslik, sirkülasyon ve servis alanlarından oluşacak.
Temel atma töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, yeni laboratuvar binasında inşaat, bilgisayar, elektrik elektronik, endüstri, makine mühendislikleri, yaşam ve doğa bilimleri, malzeme müh. nano teknolojisi ve mimarlık bölümlerinin laboratuvarlarının yer alacağını söyledi.
Prof. Dr. Sabuncuoğlu, laboratuvar binasının bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere üç katlı olarak planlandığını ve inşaatın kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını kaydetti. Binada bin 555 metrekare alana sahip toplam 26 laboratuvar, 675 metrekare alana sahip 13 derslik, sirkülasyon ve servis alanları yer alacak. Bina toplan 4 bin 800 metrekare kapalı alana yapılacak.

AGÜ laboratuar sayısını artırdı

AGÜ laboratuar sayısını artırdı

AGÜ laboratuar sayısını artırdı

Barzani'yi yıkan ölüm haberi!Barzani'yi yıkan ölüm haberi!
Partinin genel başkanı duyurdu: İttifakta biz de varızPartinin genel başkanı duyurdu: İttifakta biz de varız
Ankara'da metro kazası! Seferler iptal edildiAnkara'da metro kazası! Seferler iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı

Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı

Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!

Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!

TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak

TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak

Nüfus Müdürlüğü randevu nasıl alınır? Pasaport, ehliyet artık Nüfus Müdürlüğü'nde!

Nüfus Müdürlüğü randevu nasıl alınır? Pasaport, ehliyet artık Nüfus Müdürlüğü'nde!

Mehmet Şanlı'yı sokak ortasında dövmüşler!

Mehmet Şanlı'yı sokak ortasında dövmüşler!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.