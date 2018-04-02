AGÜ laboratuar sayısını artırdı

Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) yeni laboratuvar binasının temeli, Sümer Kampüsü’nde törenle atıldı. Bina 26 laboratuvar, 13 derslik, sirkülasyon ve servis alanlarından oluşacak.
Temel atma töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, yeni laboratuvar binasında inşaat, bilgisayar, elektrik elektronik, endüstri, makine mühendislikleri, yaşam ve doğa bilimleri, malzeme müh. nano teknolojisi ve mimarlık bölümlerinin laboratuvarlarının yer alacağını söyledi.
Prof. Dr. Sabuncuoğlu, laboratuvar binasının bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere üç katlı olarak planlandığını ve inşaatın kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını kaydetti. Binada bin 555 metrekare alana sahip toplam 26 laboratuvar, 675 metrekare alana sahip 13 derslik, sirkülasyon ve servis alanları yer alacak. Bina toplan 4 bin 800 metrekare kapalı alana yapılacak.
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