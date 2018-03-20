AGÜ’de Nevruz kutlamaları yapıldı

Baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz, Abdullah Gül Üniversitesi’nde de (AGÜ) coşkuyla kutlandı.

Sümer Kampüsü’nde düzenlenen kutlama etkinliği, öğrenci kulüplerinden Tarih Kulübü tarafından organize edildi.

Büyükambar Konferans Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan etkinlikte “Türk Kültüründe Nevruz’un Yeri ve Önemi” konulu video gösterimi sunuldu, Tarih Kulübü öğrencileri tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Türk Cumhuriyetlerinden bazı öğrencilerin yöresel sazlarla ve şarkılarla çeşitli sahne performansları sergilediği kutlama etkinliği daha sonra açık alanda devam etti.

Açık alanda ise nevruz ateşi üzerinden atlama, çekiçle örs dövme, Türk Cumhuriyetlerinden bayrak gösterileri gibi geleneksel nevruz etkinlikleri gerçekleştirildi.