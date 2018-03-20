HABER

AGÜ’de Nevruz kutlamaları yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 15:01 | Son Güncelleme

Baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz, Abdullah Gül Üniversitesi’nde de (AGÜ) coşkuyla kutlandı.Sümer Kampüsü’nde düzenlenen kutlama etkinliği, öğrenci kulüplerinden Tarih Kulübü tarafından organize edildi.Büyükambar Konferans Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan etkinlikte “Türk Kültüründe Nevruz’un Yeri ve Önemi” konulu video gösterimi sunuldu, Tarih Kulübü öğrencileri tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.Türk Cumhuriyetlerinden bazı öğrencilerin yöresel sazlarla ve şarkılarla çeşitli sahne performansları sergilediği kutlama etkinliği daha sonra açık alanda devam etti.Açık alanda ise nevruz ateşi üzerinden atlama, çekiçle örs dövme, Türk Cumhuriyetlerinden bayrak gösterileri gibi geleneksel nevruz etkinlikleri gerçekleştirildi.

Baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz, Abdullah Gül Üniversitesi’nde de (AGÜ) coşkuyla kutlandı.
Sümer Kampüsü’nde düzenlenen kutlama etkinliği, öğrenci kulüplerinden Tarih Kulübü tarafından organize edildi.
Büyükambar Konferans Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan etkinlikte “Türk Kültüründe Nevruz’un Yeri ve Önemi” konulu video gösterimi sunuldu, Tarih Kulübü öğrencileri tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.
Türk Cumhuriyetlerinden bazı öğrencilerin yöresel sazlarla ve şarkılarla çeşitli sahne performansları sergilediği kutlama etkinliği daha sonra açık alanda devam etti.
Açık alanda ise nevruz ateşi üzerinden atlama, çekiçle örs dövme, Türk Cumhuriyetlerinden bayrak gösterileri gibi geleneksel nevruz etkinlikleri gerçekleştirildi.

AGÜ’de Nevruz kutlamaları yapıldı

1 / 7

AGÜ’de Nevruz kutlamaları yapıldı

AGÜ’de Nevruz kutlamaları yapıldı
2 / 7

AGÜ’de Nevruz kutlamaları yapıldı

AGÜ’de Nevruz kutlamaları yapıldı
3 / 7

AGÜ’de Nevruz kutlamaları yapıldı

AGÜ’de Nevruz kutlamaları yapıldı
4 / 7

AGÜ’de Nevruz kutlamaları yapıldı

AGÜ’de Nevruz kutlamaları yapıldı
5 / 7

AGÜ’de Nevruz kutlamaları yapıldı

AGÜ’de Nevruz kutlamaları yapıldı
6 / 7

AGÜ’de Nevruz kutlamaları yapıldı

AGÜ’de Nevruz kutlamaları yapıldı
7 / 7

AGÜ’de Nevruz kutlamaları yapıldı

AGÜ’de Nevruz kutlamaları yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran sınırında korkunç görüntü

İran sınırında korkunç görüntü

DHKP-C'nin Ankara sorumlusu yakalandı

DHKP-C'nin Ankara sorumlusu yakalandı

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Tesbih namazı nedir? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kaç çeşit nafile namazı vardır?

Tesbih namazı nedir? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kaç çeşit nafile namazı vardır?

Abdullah Öcalan'ın yeğeni dahil 17 kişi gözaltına alındı

Abdullah Öcalan'ın yeğeni dahil 17 kişi gözaltına alındı

On Numara sonuçları 19 Mart: 1 sene sonra devirli ikramiye kazanan çıktı!

On Numara sonuçları 19 Mart: 1 sene sonra devirli ikramiye kazanan çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.