Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, bedelli askerlikle ilgili yaptığı açıklamada, 28 günlük eğitimden geri dönüş olmadığını söyledi. Muş, Ağustos celbinde askere gitmek için başvuru yapanların ise, kışladan girmediği sürece bedelliden faydalanabileceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Habertürk Tv canlı yayınında bedelli askerlikle ilgili açıklamalar yaptı.

İşte Muş'un açıklamaları:

AĞUSTOS'TA ASKERE GİDECEK OLANLAR BEDELLİ YAPABİLECEK Mİ?

Ağustos celbi için belgelerini aldığı halde kışlaya girmeyenler bu bedelliden yararlanacak. Yani kışladan içeri ayağını atmayanlar bedelli yapabilecek.

BEDELLİ İÇİN İŞTEN ATILMALARI SÖZ KONUSU DEĞİL

Kamudakiler ücret almadn aylıksız yapacak. Özel sektörde ise kanun belli. o 28 günde çalışanlar ücretsiz izinli sayılır. Burada açık bir hüküm söz konusu. İş akitlerinin feshi ya da işten çıkarılmaları mümkün değil.

28 GÜNLÜK EĞİTİM KALDIRILIR MI?

Bizim teklifimiz geçerlidir ve 28 günlük eğitim vardır. Bunun kaldırılması şu an için söz konusu değildir. Başvuranlar böyle bir beklentiye girmesin. Ama tabi bunu komisyon ve Meclis değerlendirecek. Ama bizim teklifimiz geçerlidir.

