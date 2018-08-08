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AĞVA'DA, TARTIŞTIĞI KİŞİYİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTARAK ÖLDÜRDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 01:27 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI- Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Şile Ağva'da traktörle geldiği otoparkta tartıştığı Abdullah Durmaz'ı kurşun yağmuruna tutarak öldürdüğü ileri sürülen Ali Osman Ü.

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI- Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA
Şile Ağva'da traktörle geldiği otoparkta tartıştığı Abdullah Durmaz'ı kurşun yağmuruna tutarak öldürdüğü ileri sürülen Ali Osman Ü. gözaltına alındı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Ağva Meydanında bulunan bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, traktörle otoparka gelen Ali Osman Ü. daha önce aralarında arazi meselesi yüzünden husumet olduğu belirtilen Abdullah Durmaz ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine belindeki silahı çıkaran Ali Osman Ö., Durmaz'ı kurşun yağmuruna tuttu. Vücudunun çeşitli yerlerine 6 kurşun isabet eden Abdullah Durmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Ali Osman Ö. geldiği traktörle kaçarak uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, cinayetle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, Ali Osman Ü. daha fazla uzaklaşamadan yakalanarak gözaltına alındı. Abdullah Durmaz'ın cansız bedeni olay yeri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüphelinin, Ağva Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Olay yeri
-Otoparktan detay
-Vatandaşla röp.
-Ambulanstan detay
-Genel ve detaylar

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