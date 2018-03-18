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Böylesi görülmedi! Doktorlar şaşkına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 12:15 | Son Güncelleme

Sinop’un Gerze ilçesinde yaşayan Deniz Mızraklı’nın ağzında çıkması gereken bir dişi, beyninde çıktı.

Böylesi görülmedi! Doktorlar şaşkına döndü

Gerze'de amatör olarak müzikle uğraşan Deniz Mızraklı'nın (26), 2014 yılında geçirdiği beyin tümörü ameliyatından üç gün önce tomografisi çekildi. Tomografide, ağzında çıkması gereken bir dişin beyninde çıktığı anlaşıldı. Doktorlar, dişin alınmasının kendisinde bazı hasarla yol açabileceğini söyledi.

BEYNİMDE DİŞ OLDUĞU ANLAŞILDI

Dişin alınmasının riskli olduğunu söyleyen Deniz Mızraklı, "Ben, Sinop da bir mekanda canlı müzik yapıyordum. Canlı müzik yaptığım dönemde kendimde ciddi bir rahatsızlık hissettim. Bununla ilgili hastaneye gittim. Yürüme testi yaptılar ve yürümekte zorlandım. Bir denge bozukluğum vardı. Beni tanıyan insanlar, alkollü olduğumu sanıyorlardı. O dönem Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındım. Tomografiler çekildi. Beyinim de bir tümör tespit ediliyor. Ameliyattan 3 gün önce de bir beyin tomografisine girdim ve beynimde diş olduğu anlaşıldı. Diş hala beynimde duruyor. Diş hala orada durduğu için denge bozukluğu ve hafıza kaybı hastalığının tekrarlama durumu var. Diş alınırsa konuşma, görme ve hareket duyum tamamen kaybolabilecek, bu riski almak istemedim" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
sinop diş Ağız beyin tomografi

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